DJ Vogel Ventures: erfolgreicher Teil-Exit aus Research-Unternehmen - Verkauf von Atheneum-Partners-Anteilen an neuen Hauptinvestor

Würzburg (pts014/27.08.2021/09:20) - Die Vogel Ventures GmbH hielt bislang rund 30 % an der B2B-Research-Technology-Plattform Atheneum Partners, einem sehr erfolgreichen und schnell wachsenden Unternehmen für Wissensmanagement, globale Informationen und Research ("Research as a Service"). Nun hat Vogel Ventures rund 20 % der Atheneum-Anteile an den neuen US-Investor Guidepost Growth Equity verkauft, der mit seiner Finanzkraft und seinen internationalen Marktzugängen den starken Wachstumskurs des weltweiten Expertennetzwerks auch künftig befördern will. Vogel Ventures hält als Gesellschafter weiterhin rund 10 % an Atheneum Partners. Guidepost Growth Equity übernimmt als Hauptinvestor neben den Anteilen der Vogel Ventures auch die Anteile weiterer Investoren. Mit diesem Schritt sichert sich Atheneum 150 Mio. US-Dollar als Kapital für weiteres Wachstum.

Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group GmbH & Co. KG (VCG): "Das ist der bislang erfolgreichste Teil-Exit von Vogel Ventures an einer Beteiligung. Wir haben 2014 in ein Start-up investiert, aus dem heute ein internationales Unternehmen geworden ist. Als Gesellschafter wollen wir das starke Wachstum von Atheneum Partners weiterhin unterstützen und können zugleich den Erlös als zusätzliche Liquidität in die Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe investieren."

Vogel Ventures GmbH wurde 2013 mit Sitz in Berlin gegründet (als 100%-Tochter der heutigen VCG) und als strategisches Geschäftsfeld gestartet. Geschäftsführer ist Matthias Bauer. Vogel Ventures hat bereits 2014 Anteile an Atheneum Partners erworben und diese kontinuierlich ausgebaut.

Zur Presseinformation von Atheneum: https://www.atheneum.ai

Atheneum Partners ist eine der am schnellsten wachsenden B2B Research Technology Platform (ResTech - Research as a Service). Die einzigartige Atheneum-Insights-Plattform wird von einem Netzwerk von über 550.000 Experten unterstützt und bietet On-Demand-Zugriff auf globale Informationen.

Vogel Communications Group ist mit 750 Mitarbeiter:innen und rund 100 Mio. Umsatz ein führender Anbieter von Fachkommunikation und Fachinformation. Sie ist im deutsch-sprachigen Raum an 7 Standorten tätig, darüber hinaus auch international mit Schwerpunkt China. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe bündeln sich 5 komplementäre Kommunikationsagenturen, 3 Service-Unternehmen und 14 Fachmedienbereiche aus den 5 Wirtschaftsfeldern Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation/Marketing. Die Vogel Communications Group bietet 250+ Services für Unternehmenskommunikation, 100+ Fachzeitschriften, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300+ Business-Events pro Jahr.

