Unterföhring (ots) -- Das "Match of the Week" zwischen an der Anfield Road am Samstag ab 18.00 Uhr mit Sky Experte Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport 1- Sky zeigt alle zehn Spiele des 3. Spieltags der Premier League in voller Länge, sieben davon live- Titelverteidiger Manchester City gegen den FC Arsenal zum Spieltagsauftakt am Samstag ab 13.20 Uhr- Die Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082) live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring (ots) - Unterföhring, 27. August 2021 - Jeweils zwei Siege, jeweils 5:0 Tore, geteilter Tabellenplatz zwei nach zwei Spieltagen: Sowohl der FC Liverpool als auch der FC Chelsea sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am 3. Spieltag treffen die beiden Titelaspiranten im "Match of the Week" am Samstagabend aufeinander. Ab 18.00 Uhr melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric , die die Partie kommentieren und die Geschehnisse im Anschluss analysieren. Außerdem wird Raphael Honigstein zugeschaltet sein.Neben dem Duell zwischen den Teams der beiden deutschen Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel überträgt Sky sechs weitere Begegnungen des 3. Spieltags in England live und exklusiv. Die übrigen drei Partien wird Sky zeitversetzt in voller Länge ausstrahlen.Eröffnet wird der Spieltag am Samstagmittag von Titelverteidiger Manchester City und dem FC Arsenal. Gegen Pep Guardiola, unter dem er bei den "Cityzens" dreieinhalb Jahre als Co-Trainer tätig war, spielt Arsenal-Coach Mikel Arteta vielleicht schon um seinen Job. Nach zwei Niederlagen und null Toren zum Auftakt würden die "Gunners" bei einer Niederlage in Manchester den Fehlstart perfekt machen. Ab 13.20 Uhr meldet sich Kommentator Uli Hebel mit der Partie im Etihad Stadium.In den weiteren Begegnungen treffen unter anderem Spitzenreiter West Ham United auf Crystal Palace (Samstag 15.50 Uhr) sowie die Wolverhampton Wanderers auf Manchester United am Sonntag ab 17.20 Uhr.Neben dem Live-Angebot werden Sky Sport und Sky Sport News in Highlight-Sendungen umfassend über den Premier-League-Spieltag berichten. Sky Sport News zeigt am Samstag um 21.30 Uhr eine Zusammenfassung der Spiele des Tages.Zudem bietet Sky allen Fußballfans frei empfangbar alles Wissenswerte zum Premier League Spieltag auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie über die Social-Media-Kanäle von Sky Sport.Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in DeutschlandSky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen der Premier League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (https://www.sky.de/) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Die Premier League mit Sky TicketMit Sky Ticket (https://www.skyticket.de/) können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.Der 3. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Samstag:13.20 Uhr: Manchester City - FC Arsenal live auf Sky Sport 115.50 Uhr: Newcastle United - FC Southampton live auf Sky Sport 115.50 Uhr: West Ham United - Crystal Palace live auf Sky Sport 1018.00 Uhr: "Match of the Week": FC Liverpool - FC Chelsea live auf Sky Sport 120.30 Uhr: "What a strike!" - die Highlight-Show21.15 Uhr: Norwich City - Leicester City zeitversetzt auf Sky Sport 10.00 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Everton zeitversetzt auf Sky Sport 12.00 Uhr: Aston Villa - FC Brentford zeitversetzt auf Sky Sport 1Sonntag:14.50 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Watford live auf Sky Sport 114.50 Uhr: FC Burnley - Leeds United live auf Sky Sport 217.20 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Manchester United live auf Sky Sport 1Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications /SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5004322