Hamburg (ots) - Im Herzen der Hamburger Colonnaden, am Gustav-Mahler-Platz 1, wurde heute die Pop-UpGalerie {collectiveColonnadenArt{ von Finanzsenator Dr. Andreas Dressel feierlich eröffnet. Das kulturelle Gemeinschaftsprojekt ist eine Initiative der Hamburg Kreativ Gesellschaft, der Sprinkenhof GmbH und des Trägerverbundes Colonnaden e.V. zur Stärkung von Hamburgs Einzelhändlern und Kreativschaffenden. Finanziert wird das Projekt durch das Förderprogramm "Frei Fläche".Hamburgs Kreative haben sich zusammengeschlossen. Ihr Ziel: die schönsten Straßenzüge im Opernquartier mithilfe Ihrer Werke kulturell wiederzubeleben und eine gemeinschaftliche Ausstellungs- und Experimentierfläche zu schaffen. Symbolisch für diese Absicht ließ der Künstler Peer Oliver Nau zeitgleich mit der Eröffnung seine handgefertigten Schwäne in eindrucksvoller Formation von der Binnenalster bis zur Galerie durch die Colonnaden schweben.Die Pop-up Galerie soll das Profil des Quartiers widerspiegeln: Kleine, meist inhabergeführte Unternehmen arbeiten bereits teils seit Jahrzehnten aus Leidenschaft für diesen schönen Standort. Die Colonnaden mit ihren denkmalgeschützten Gründerzeithäusern stellen die ideale Kulisse für Kunst- und Kulturangebot fern des Mainstreams dar.Trotz unterschiedlichster Stile und Genres spiegeln alle Werke der beteiligten Kreativen die spannende Historie sowie die Gegenwart der Colonnaden wider - von der beeindruckenden Architektur der Straße über Porträts der im Quartier lebenden Menschen bis hin zum BallettEnsemble der Hamburgischen Staatsoper. Die Ausstellung bietet Besuchern bis zum Jahresende neben den gezeigten Kunstwerken auch musikalische Erlebnisse sowie weitere kulturelle Highlights.Das Förderprogramm "Frei_Fläche":Das Förderprogramm "Frei_Fläche" richtet sich an Eigentümer*innen leerstehender Immobilien sowie an Kreative, die günstige Frei- und Experimentierflächen suchen. Nutznießer der Förderung sind dabei drei große Gruppen: Vertreter*innen aus Kunst und Kultur dürfen gegen einen symbolischen Monats-Obolus von 1,50 EUR / m2 Freiräume zur Zwischennutzung anmieten. Immobilienbetreiber*innen, die Leerstandskosten vermeiden wollen, während die Plakate hinter ihren Schaufenstern gegen das eindrucksvolle Wirken der Künstler ausgetauscht werden. Sowie alle weiteren noch bestehenden Geschäfte und Gastronomiebetriebe, für die sich das Shopping-Umfeld lebendiger gestalten und mehr Besucher ins jeweilige Quartier locken soll. Das Förderprogramm wird zunächst bis Ende 2022 angeboten. Weitere Informationen dazu liefert die Homepage Frei_Fläche: Raum für kreative Zwischennutzung | Hamburg Kreativ Gesellschaft (https://kreativgesellschaft.org/raum/frei_flache-raum-fur-kreative-zwischennutzung/Frei_Flaeche_Raum_fuer_kreative_Zwischennutzung).Das Förderprogramm wird aus Mitteln der FHH zur Bewältigung der Corona-Krise finanziert. Es wurde in Kooperation der Behörde für Kultur und Medien (BKM), der Finanzbehörde (FB), dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) und der Kreativ Gesellschaft entwickelt und wird von der Hamburg Kreativ Gesellschaft mit fachlicher Beratung des LIG umgesetzt.Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator: "Mit unserem Förderprogramm Frei_Fläche haben wir ein maßgeschneidertes Instrument geschaffen, um solche Leerstandsflächen kreativ temporär zu nutzen. Dann profitieren alle: Das Quartier, der Handel, die Eigentümer, die kreativen Nutzer. Toll, dass die Colonnaden hiermit den Anfang machen. Ich hoffe auf viele Nachahmer."Patrick Wegener, Initiator der {collectiveColonnadenArt{: "Als freiberuflicher Filmregisseur und Fotograf verbringe ich viel Zeit in den Colonnaden und lerne Künstler, Raumgestalter und Designer direkt im Quartier kennen. So konnte ich viele Kollegen direkt für das integrative Konzept begeistern. Wir Kreative brauchen den Austausch, nicht nur untereinander, sondern auch mit Menschen, die ihr Brot ganz anders verdienen. Wir brauchen konstruktive Kritik und Inspiration, das Erörtern von Für und Wider, vielfältige Meinungen - und wir brauchen Interessenten, die unsere Werke kaufen. Dafür erhalten wir jetzt die geeignete und bezahlbare Fläche und sind allen Beteiligten sehr dankbar, die uns diese Möglichkeit eröffnet haben."Dirk Pusch, Abteilungsleiter Asset Management, Sprinkenhof GmbH: "Die aufgrund der Pandemie lange Zeit vermietete Gewerbefläche mit großen Schaufenstern und Blick auf den GustavMahler-Platz eignet sich perfekt für eine kreative Zwischennutzung dieser Art, so dass rasch die Anträge für das Förderprogramm bei der Hamburg Kreativ Gesellschaft gestellt werden konnten. Wir sind froh, wenn sich der Leerstand in ein belebtes Terrain verwandelt. Dank der positiven Resonanzen hat der Trägerverbund Colonnaden e. V. als sogenannter 'Intermediär' einen Nutzungsvertrag mit der Sprinkenhof GmbH geschlossen."Hintergrund zu den ColonnadenDie denkmalgeschützte Fußgängerzone, die vom Jungfernstieg bis zum Stephansplatz führt, ist durch den historischen Säulengang und die Gründerzeithäuser geprägt. Die Einzelhandelsstruktur der Colonnaden besticht durch kleine Ladenflächen und meist inhabergeführte Geschäfte. Hier befinden sich zahlreiche Traditionsunternehmen und Spezialgeschäfte, die teils seit Generationen an diesem Standort zu finden sind. Die Einschränkungen des Handels und der Gastronomie durch die Pandemie haben sich auch hier stark ausgewirkt. Es fehlen Touristen, die in den hiesigen Hotels übernachten und in den Colonnaden shoppen und essen gehen. Darüber hinaus bleiben aktuell die Geschäftsreisenden aus, die aufgrund der Nähe zum CCH und der Messe Hamburg an diesem Standort wichtige Umsätze generieren.Für Rückfragen der Redaktionen:Sprinkenhof GmbHLars VietenFon: 040 33954-325E-Mail: lars.vieten@sprinkenhof.deOriginal-Content von: Sprinkenhof GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130060/5004384