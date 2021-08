Unterföhring (ots) - An die Akku-Schrauber, fertig, los! In der Heimwerkerwoche startet Kabel Eins neue Folgen von "Schrauben, sägen, siegen - Das Duell": Zwei Paare, zwei vergleichbare Projekte und 36 Stunden Zeit, um z. B. eine neue Terrasse, clevere Raumlösungen oder eine Wellness-Area von den Hobbyheimwerkern ohne fremde Hilfe umzusetzen. Ab dem 30. August 2021 wetteifern montags bis freitags um 18:55 Uhr zwei Teams um die Heimwerkerkrone, begutachtet von Handwerker-König Mark Kühler: "Bewertet werden Teamarbeit, die einzelnen Arbeitsschritte sowie handwerkliches Geschick." Den Tagessiegern winken jeweils 1.000 Euro-Gewinnprämie.In Folge eins wollen sich die beiden Heimwerker-Duellpaare den Platz an der Sonne verwirklichen. Sowohl Annett und Willi (Bad Wiessee, BY) als auch Tamara und Christoph (Loitz, MV) möchten ihren Garten mit einer stylischen Holzterrasse pimpen. Doch Zeitdruck, Sommerhitze und ambitionierte Projekte stellen die Paare vor eine große Herausforderung. Welches Team kann den Kabel Eins-Experten Mark Kühler mehr überzeugen?"Schrauben, Sägen, Siegen - Das Duell" weitere Folgen:Dienstag, 31.08.: SchlafzimmerSabrina & Fabian (Bad Dürrheim, BW) vs. Diana & Jens (Winkel, BB)Mittwoch, 01.09.: Clevere Raumlösung (Dachgeschoss vs. Treppen-Bar)Bianca & Marcus (Ruppichteroth, NW) vs. Barbara & Stephan (Murnau, BY)Donnerstag, 02.09.: FlurgestaltungSabine & Marco (Poing, BY) vs. Madlen & Dirk (Ketzin, BB)Freitag, 03.09.: Wellness-AreaBianca & Matthias (Ochsenfurt, BY) vs. Rosi & Wolfgang (Brühl, NW)Das "K1-Magazin", "Abenteuer Leben täglich" und "Abenteuer Leben am Sonntag" begleiten die Heimwerkerwoche mit zahlreichen Beiträgen rund um eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen.Weitere Informationen zur Sendung unter: https://www.kabeleins.de/tv/schrauben-saegen-siegen"Schrauben, Sägen, Siegen - Das Duell" ab 30. August 2021, montags bis freitags, um 18:55 Uhr bei Kabel Eins, produziert von Janus TV GmbH.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneKabel EinsEin Unternehmen der seven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5004375