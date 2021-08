Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt hat sich zuletzt deutlich belebt, so die Analysten der Helaba.Gleichzeitig zeige sich, dass die Emittenten von guten Rahmenbedingungen profitieren würden und angesichts einer sehr guten Nachfragekonstellation auch mit ambitionierten Pricings erfolgreich seien. So habe Schleswig-Holstein eine Jumbo Landesschatzanweisung (1 Mrd. Euro) mit 4-jähriger Laufzeit bei MS-8 platzieren und dabei auf ein deutlich überzeichnetes Buch verweisen können. Die Japan Finance Organisation for Municitalities sei mit der Emission eines 10-jährigen Bonds (1 Mrd. Euro) erfolgreich gewesen. Der IPT habe von MS+20 auf MS+18 reingezogen werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...