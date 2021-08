Im letzten Jahrzehnt sind Jahr für Jahr Unmengen an Dollars und Euros erschaffen worden, die keinen Gegenwert haben. Es handelt sich ja nur um bedrucktes Papier bzw. digitale Einheiten in einem Computer. Hatte sich diese Geldentwertung zunächst im Finanzmarkt entfaltet, so drängt sie nun immer deutlicher in die Realwirtschaft. Die Produkte des Alltags werden teurer. ...

