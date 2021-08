DJ Befreiung von Quarantänepflicht auf Lufthansa-Flügen nach Singapur

DOW JONES (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa bietet ab Mitte September gemeinsam mit Singapore Airlines tägliche Flüge in den asiatischen Stadtstaat an, bei denen eine Quarantäne bei Ankuft in Singapur entfällt. Die Einreise in Singapur ist für vollständig geimpfte Reisende aus Deutschland ab dem 8. September wieder möglich. Die Befreiung von der Quarantänepflicht gilt jedoch bei der Ankunft mit sogenannten "Vaccinated Travel Lane (VTL) Flights", wie die Lufthansa mitteilte.

Auch das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Homepage, für die Einreise in Singapur sei ein besonders ausgewiesener "VTL"-Direktflug von Singapore Airlines oder Lufthansa zu nutzen. Zudem sei ein negativer PCR-Test vor Antritt der Reise vorzulegen und weitere kostenpflichtige PCR-Tests seien bei Ankunft, am dritten Tag und am siebten Tag durchzuführen.

Eine Buchung der VTL-Flüge, die ab München oder Frankfurt angeboten werden, ist ab sofort möglich, wie die Lufthansa weiter mitteilte. Zusätzlich können sich Kunden ab dem 1. September auf einer Website der Singapur-Regierung für einen solchen Flug registrieren lassen. Deutschland ist den Angaben zufolge das erste Land, mit dem die Millionenmetropole in Südostasien ein entsprechendes Abkommen vereinbart hat. Seit der Ankündigung der singapurischen Regierung habe sich die Nachfrage für Flüge zwischen Deutschland und Singapur verdreifacht.

