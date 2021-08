Das Abfallaufkommen aus ausgedienter Infrastruktur im Bereich erneuerbare Energien wird sich in den nächsten zehn Jahren um bis zu dem 30-fachen gegenüber dem aktuellen Stand zunehmen. Dies biete signifikante Chancen, durch das Recycling der in ihnen enthaltenen Metalle und anderen wertvollen Ressourcen den Verbrauch knapper Rohstoffe zu verringern, so die Europäische Umweltagentur (EUA) in einem ...

