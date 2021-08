erneut erweitern: Elon Musk sieht in TESLA weit mehr als einen Entwickler und Produzenten von Elektrofahrzeugen. Schon das TESLA-Ladesäulennetz zeigt auf, das Ziel ist eine Art Rundumbetreuung der Kunden. Nächster Schritt auf diesem Weg: TESLA will Energiekonzern werden.



In Texas will man künftig Strom verkaufen, direkt an Endkunden. Die dortige "TexasMonthly" berichtete über einen entsprechenden Antrag, den TESLA bei der zuständigen Behörde (Public Utility Commission) eingereicht hat. Die neue Aktivität soll unter der Marke Tesla Energy Ventures laufen. Den benötigten Strom würden zwei Mega-Akkus (je 250 MW) in Austin und Houston zumindest zum Teil bereitstellen. Es wird spekuliert, dass TESLA sogar in den kleinteiligen Kauf von Strommengen, insbesondere Solarstrom vom Hausdach, einsteigen könnte. Dass man hier nicht im umweltbewussten Kalifornien, sondern im Erdöl-getränkten Texas startet, ist wahrscheinlich Musks Missionseifer geschuldet. Oder liegt es an mehr Freiraum für Unternehmer in Texas?



Die TESLA-Aktie spiegelt den Optimismus des Gründers: Sie ist seit Mitte Mai wieder im leichten Aufwärtstrend. Wer die Schwankungsbreite im Kurs aushalten konnte, gelangte seitdem von 563 auf 701 $, was für den kurzen Zeitraum + 24 % bedeutet.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



