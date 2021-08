Die binnen weniger Monate um +127% von 13,00 auf 29,50 US$ spektakulär gestiegenen Papiere des weedmaps.com-Betreibers WM Technology (WKN: A3CR8W) sind auf ihrem Ausgangsniveau zurück. Zeit für ein Update! WM Technology ist ein führender Technologie-Infrastrukturanbieter in der Cannabis-Industrie. Der weedmaps.com-Betreiber erzielt seine Erlöse durch Display-Werbung und SaaS-Lösungen. In Deutschland und Spanien ist Weedmaps mit lokalen Tochtergesellschaften ...

