Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind zwei neue Exchange Traded Commodities des Emittenten GPF Metals über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem GPF Physical Copper ETC Securities (ISIN XS2314659447/ WKN A3GQ0Q) und dem GPF Physical Nickel ETC Securities (ISIN XS2314660700/ WKN A3GQ0R) würden Anleger*innen an der Wertentwicklung der Industriemetalle Kupfer und Nickel partizipieren. Es handele sich um eine börsengehandelte Schuldverschreibung, die durch physisch hinterlegtes Kupfer bzw. Nickel besichert sei. Die hinterlegten Rohstoffe lägen in einem gesicherten Lager in Rotterdam und würden den Good-Delivery-Kriterien der LME entsprechen, wodurch sichergestellt werde, dass diese aus verantwortungsvollen und nachhaltigen Quellen stammen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...