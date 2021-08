Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS wehrt sich entschieden gegen Vorwürfe einer früheren Mitarbeiterin, ihre Fortschritte bei der nachhaltigen Geldanlage übertrieben positiv dargestellt zu haben, so die Experten von "FONDS professionell".Die Auseinandersetzung um die schon Anfang August bekannt gewordenen Anschuldigungen habe eine neue Qualität erhalten, weil Medienberichten zufolge die US-Börsenaufsicht SEC und amerikanische Bundesstaatsanwälte die Vorwürfe untersuchen würden. Der Nachrichtenagentur "Bloomberg" zufolge nehme auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin den Vermögensverwalter unter die Lupe. Die DWS-Aktie habe am Donnerstag (26.08.) fast 14 Prozent an Wert verloren. ...

