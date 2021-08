DJ PTA-News: German Values Property Group AG: German Values und RB Leipzig verlängern Partnerschaft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leipzig (pta023/27.08.2021/12:54) - German Values hat zum 1. Juli 2021 die offizielle Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig verlängert. Als "Official Partner" der Roten Bullen sichert sich German Values exklusive Werberechte mit RB Leipzig in den Branchen "Immobilienfonds", "Investmentfonds" und "Aktienfonds". Zum Leistungsportfolio gehören klassische Logo- und Namennutzungsrechte, TV-relevante digitale Werbeflächen in der Red Bull Arena und Hospitality-Leistungen.

Der börsennotierte Immobilienkonzern German Values Property Group übernahm im April 2021 die Marke "German Values". Vor diesem Hintergrund tritt das Unternehmen in die Fußstapfen der Vicus Group AG und führt als Vertragspartner die mit RB Leipzig seit 2017 bestehende Partnerschaft bis 2023 fort.

Oliver Mintzlaff, Vorsitzender der Geschäftsführung RB Leipzig: "Durch die Vertragsverlängerung mit German Values können wir mit einem weiteren starken Partner in die kommenden Jahre gehen. German Values ist ein innovatives Unternehmen mit zukunftsorientierten Ideen und passt damit perfekt zur Ausrichtung unseres Clubs. Neben der wachsenden internationalen Präsenz von RB Leipzig ist uns wichtig, auch den Standort Leipzig weiter zu stärken - und das am besten natürlich mit Unternehmen aus unserer Stadt und Region. Umso mehr freuen wir uns nun auf die weiteren Jahre mit German Values."

Der Vorstand der German Values Property Group AG dazu: "Wir freuen uns, als starker Partner an der Seite des Fußballvereins RB Leipzig aufzutreten, diesen in Zukunft bei der weiteren Entwicklung zu unterstützen und parallel auf unsere Vision eines klimaneutralen Immobilienportfolios aufmerksam zu machen. RB Leipzig ist bekannt dafür, eigene innovative Wege zu gehen. Genauso sehen wir unseren Ansatz eines klimaneutralen Immobilienportfolios an Wissenschafts- und Technologie-Standorten in Deutschland als eine innovative und zukunftssichere Asset-Klasse."

"Wir freuen uns sehr, dass German Values die seit 2017 mit der Vicus Group AG bestehende Partnerschaft mit RB Leipzig bis 2023 fortführt", berichtet Michael Klemmer, Vorstand der Vicus Group AG und Hauptaktionär der German Values Property Group AG. "Damit setzen wir ein deutliches Zeichen, dass wir hinter unserer Mannschaft stehen, stolz auf die Zusammenarbeit sind und die gleichen Werte teilen. Gemeinsam werden wir zielstrebig und zukunftsorientiert das Potential unserer Heimatstadt unterstützen und uns für eine grünere Zukunft einsetzen."

Über die German Values Property Group AG Die German Values Property Group AG ist ein börsennotierter Immobilienbestandshalter mit Fokus auf Immobilien für die Nutzung in Forschung, Technologie und Wissenschaft. Die Mission des Unternehmens ist die Umwandlung bestehender Liegenschaften in hochmoderne, bedarfsgerechte Campuslösungen und Bürogebäude unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Bis heute wurde eine Fläche von ca. 60.000m² bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 62 Mio. Euro an den Standorten Aachen, Leipzig und Hannover erworben. Ziel ist es dieses Portfolio weiter auszubauen sowie energetisch zu optimieren, um in der Zukunft ein klimaneutrales Portfolio zu bewirtschaften. Zusätzlich sollen Wald und Forstflächen erworben werden, welche nicht wirtschaftlich genutzt, sondern behutsam aufgeforstet oder in enger Abstimmung mit Waldökologen in artenreiche Waldbiotope umgewandelt werden. Ergänzend soll eine Land Bank aufgebaut werden, die Grundstücke vorhält, welche der späteren Nutzung durch Forschungs- und Technologieunternehmen, öffentliche Träger oder Lieferanten alternativer Energien dienen. Die German Values Property Group AG plant, die Entwicklung und Bewirtschaftung dieser Flächen weitestgehend unter klimaneutralen Gesichtspunkten durchzuführen. Die Vorgängergesellschaft der German Values Property Group AG ist die Travel24.com AG.

(Ende)

Aussender: German Values Property Group AG Adresse: Tröndlinring 9, 04105 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralf Dräger Tel.: +49 341 355 72705 E-Mail: ir@travel24.com Website: www.travel24group.com

ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1630061640516 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2021 06:54 ET (10:54 GMT)