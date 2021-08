Die Ausbreitung der Delta-Variante in den USA macht Gesundheitsexperten zunehmend Sorge. "Es ist fast so, als hätten wir eine neue Pandemie", sagte etwa der Direktor der US-Forschungsagentur National Institute of Health, Francis Collins, der Washington Post. Martin Kerscher spricht in wallstreet:online tv mit der Finanzexpertin Sandra Navidi über die wirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag