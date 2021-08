DJ PTA-News: AURENIA SE: Neues Projekt gestartet: Gute-Taten-App "Karmadise" - Berliner entwickeln innovative Smartphone-Anwendung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta024/27.08.2021/13:00) - Die AURENIA SE, Investmenthaus und Inkubator aus Berlin mit Schwerpunkt Digitalisierung und IT-Innovationen, hat beschlossen eine "Gute Taten"-App mit dem Namen Karmadise zu entwickeln. Nutzer der kostenlosen Smartphone-Anwendung sollen zu gemeinnützigen und nachhaltigen Tätigkeiten animiert werden. Derzeit laufen Gespräche mit namhaften App-Entwicklungsfirmen, um die zeitnahe technische Realisierung zu gewährleisten.

Geschäftsführender Direktor Lars Braun erläutert: "Viele Menschen wollen die Welt ein wenig besser machen. Sei es die Bücherspende an die lokale Bibliothek, die kurze Fahrt mit dem Rad statt dem Auto, ein freundlicher Plausch mit der Verkäuferin oder das Ausfüllen des Organspendeausweises. Es gibt so viele, auch kleine Dinge, die unsere Leben besser machen. Doch der Alltag frisst unser Engagement und unsere Ansätze zu schnell auf. Wir haben zwar das richtige Mindset, nicht aber die richtige Motivation. Genau dafür haben wir eine effiziente Lösung kreiert: die User der Karmadise-App erhalten in wenigen Sekunden passende Anregungen für eine Gute Tat oder können ihre positiven Beiträge für Mensch und Umwelt in den Sozialen Medien teilen. So werden zusätzlich andere User aktiviert. "Indem umfangreiche Gamification-Elemente und Customizing-Funktionen genutzt werden, wird der Spaß-Faktor nicht zu kurz kommen", verspricht Braun. "Das wird DIE Lösung für Individuen, die sich einfach und schnell engagieren wollen. Und alles ohne Zwang, Verpflichtungen oder Oberlehrer-Gehabe. Eben durchweg positiv und konstruktiv."

AURENIA plant bereits in der Entwicklungsphase die internationale Verfügbarkeit sicherzustellen und wird das mit offensiven Marketingkampagnen flankieren. Die Planungen sehen die parallele weltweite Veröffentlichung in den maßgeblichen App-Stores noch in diesem Jahr vor. Direktor Braun ist überzeugt vom Erfolg der App: "Das Konzept steht. Die Lösung macht einfach Laune, Gutes zu tun. Die Begeisterung nicht nur der digital natives wird riesig werden. Und unsere aktuellen Gespräche einen erfahrenen Projekt-Partner zu gewinnen sind schon weit fortgeschritten. Nach Abschluss verfügen wir gemeinsam über die technische Kompetenz und das Projekt-Knowhow in der App-Entwicklung, um Karmadise zum Erfolg zu führen."

Über die AURENIA SE Das Berliner Unternehmen AURENIA SE ist spezialisiert auf die Bereitstellung und Vermittlung von Risikokapital für innovative Unternehmen aus dem Digitalisierungsbereich. Hierbei setzt die AURENIA auf ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von Investitionskapital, als Inkubator sowie im Business Consulting und verfügt darüber hinaus über ein großes Netzwerk an privaten und institutionellen Investoren. Kerngeschäftsfelder sind der Betrieb von Rechenzentren, Inkubation innovativer IT-Lösungen und eigenen Initiativen im Digitalisierungsumfeld. Ziel der AURENIA ist es, die nächste Generation von IT Lösungen mitzugestalten und deren nachhaltigen wirtschaftlichen Ergebnisse zu sichern. Dazu liegt der Fokus auf Projekten, die sowohl einzigartig wie ehrgeizig sind. Mehr Informationen unter https://www.aurenia.com

Wichtiger Hinweis: Der Inhalt dieser Pressemitteilung dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch die AURENIA SE oder ihre verbundenen Unternehmen dar. Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Die Inhalte dieser Pressemitteilung sind nicht als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder Rechte noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar. Dementsprechend gibt die AURENIA SE und ihre verbundenen Unternehmen keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Wir übernehmen keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/ oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Die Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Aussender AURENIA SE Berliner Str. 137 13467 Berlin Deutschland Ihr Ansprechpartner: Lars Braun E-Mail: ir@aurenia.com Website: www.aurenia.com ISIN(s): DE000A3H3L36 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

(Ende)

Aussender: AURENIA SE Adresse: Berliner Str., 13467 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Lars Braun Tel.: +49302869410 E-Mail: info@aurenia.com Website: www.aurenia.com

ISIN(s): DE000A3H3L36 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1630062000508 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2021 07:00 ET (11:00 GMT)