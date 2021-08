Die historischen Renditen an den Aktienmärkten betragen zwischen 6 bis 7 Prozent, doch vielen jungen Anlegern reicht das nicht annähernd. Angefixt von Bitcoin-Explosion, WallStreetBets-Wahnsinn und Co suchen sie fieberhaft nach dem nächsten Renditekick. Kann das auf Dauer gutgehen?In Folge 54 von "Money Train" diskutieren Host Martin Weiss und Andreas Deutsch, Chef vom Dienst bei DER AKTIONÄR, über die aktuellen Entwicklungen an der Börse. Hier geht's zur ÜbersichtHinweis: Die im Podcast besprochenen ...

