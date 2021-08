DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Dividende

Baader Bank AG gibt Bezugspreis im Rahmen der Wahldividende bekannt



27.08.2021 / 15:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Baader Bank AG gibt Bezugspreis im Rahmen der Wahldividende bekannt

Der Vorstand der Baader Bank hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft den Bezugspreis für die von der ordentlichen Hauptversammlung am 1. Juli 2021 beschlossene Wahldividende in Höhe von EUR 7,25 je Aktie festgelegt. Das daraus resultierende Bezugsverhältnis beläuft sich somit auf 29:1 (d.h. 29 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 Aktie). Die Bezugsfrist läuft seit Montag, den 16. August 2021, und endet am Montag, den 30. August 2021.

Das Angebot der Aktiendividende wird durch eigene Aktien der Gesellschaft und durch die Schaffung neuer Aktien geleistet. Die dafür benötigten neuen Aktien werden durch die teilweise Ausnutzung des von der Hauptversammlung beschlossenen genehmigten Kapitals nach § 5 der Satzung der Gesellschaft emittiert.

Aktionäre, die sich für eine Bardividende entscheiden, erhalten eine Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie voraussichtlich am 8. September 2021. Die Aktiendividende erhalten die Aktionäre voraussichtlich ab dem 9. September 2021 per Einbuchung über das jeweilige depotführende Institut auf ihr Konto oder Depot.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Baader Bank, unter "IR - Hauptversammlung - Informationen zur Aktiendividende".



This document is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. The subscription rights and Shares referred to in this document have not been and will not be registered under the Securities Act and will not be offered or sold in the United States.

Für weitere Informationen und Medienanfragen:



Florian E. Schopf

Managing Director

Unternehmenssprecher

Head of Group Strategy & Communication

T +49 89 5150 1013

M +49 160 7188826

florian.schopf@baaderbank.de

https://www.baaderbank.de



Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland