Kuba will Kryptowährungen für Zahlungen anerkennen und regulieren. In einem im Amtsblatt veröffentlichten Beschluss heißt es, dass die Zentralbank Regeln für solche Währungen aufstellen und festlegen wird. Unter anderem soll geklärt werden, wie Anbieter von entsprechenden Dienstleistungen in Kuba lizenziert werden. Laut eines Bericht der lokalen Gazette Oficial, plane der Inselstaat die Verwendung von Kryptowährungen "aus Gründen des sozioökonomischen Interesses" zu genehmigen. Demnach arbeite die ...

