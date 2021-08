Der deutsche Leitindex kann vorerst nicht an den Erfolgen über 16.000 Punkten anknüpfen. Stattdessen etabliert sich die 16.000 Punkte-Marke immer mehr zum Widerstand, der nicht durchbrochen werden kann. Aus kurzfristiger Sicht notiert der Index unter dem Widerstandsbereich bei 15.800 Punkten.Unter diesem überwiegt die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse. Die Bestätigung für die Bären ist in einem Rutsch unter 15.700 Punkte zu sehen. Auf der Unterseite steht dann die 15.500 Punkte-Marke zur Verfügung.Knapp 300 % Gewinn in einem halben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...