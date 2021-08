Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Die Menschen kehren zurück an die Arbeitsplätze. Trotz steigender Inzidenzen befürchten in der vierten Welle nur wenige einen erneuten Lockdown. Der Wahlkampf geht in die spannende, heiße Phase. Und nicht zuletzt erwacht die Börse aus ihrer Sommerruhe. Die Umsätze ziehen wieder an. Das ist Thema im Interview mit Lars Brandau, Geschäftsführer des Deutschen Derivate Verbands. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag