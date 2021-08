In der Woche vom 23. bis 27. August 2021 (Kalenderwoche 34) ist eine neue Ausgabe des Anleihen Finder-Newsletters erschienen. Darin ist auch ein aktuelles Interview mit dem Gründer und Firmenchef der Eyemaxx Real Estate AG, Dr. Michael Müller, enthalten. Eyemaxx kann noch immer keinen Jahresabschluss für das letzte Geschäftsjahr 2019/20 liefern. Aber nicht nur die Investoren, auch die Eyemaxx-Geschäftsführung ist ungeduldig und wartet auf die testierten Zahlen der Wirtschaftsprüfer. "Wir hängen buchstäblich selbst auch in der Luft und haben keine konkreten Fakten. Das ist natürlich ganz schlecht und deshalb haben wir beschlossen, schon Halbjahreszahlen zu publizieren und wir informieren auch regelmäßig und transparent über unsere Projekte. Trotzdem bin ich persönlich auch sehr unglücklich mit der Situation und würde gerne endlich mehr Daten veröffentlichen können", so Dr. Michael Müller im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.

Hinweis: Hier finden Sie den Link zur neuen Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (August-1-2021). Registrieren sie sich kostenlos für unseren Newsletter und bleiben Sie stets informiert.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...