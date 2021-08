Bei einer Investitionsentscheidung kann dies Berücksichtigung finden, ebenso wie der Preis des Edelmetalls oder das Management einer Gesellschaft. Weltweit führend in der Silberproduktion war im vergangenen Jahr erneut Mexiko mit einer Produktion von 5.600 Tonnen Silber. Die Daten stammen vom US Geological Survey. In Mexiko ist auch das größte Silberunternehmen der Welt, Fresnillo, beheimatet. Die zwei größten Silberminen befinden sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas. Bei den Top-Silberproduzenten ...

