Mainz (ots) -Freitag, 3. September 2021, 11.40 UhrErstausstrahlungMainz (ots) - Wie sieht es mit der Barrierefreiheit in Deutschlands Ferienregionen aus? Dieser Frage geht die Sommer-Reportage "Einfach Mensch!" nach. Hoch oben im Nordosten Deutschlands die Mecklenburgische Seenplatte, im Süden der Bodensee und im Osten der Spreewald: In diesen Regionen präsentieren Menschen mit Behinderung ihre Heimat und zeigen, wie barrierefrei es sich dort entspannen lässt. 3sat zeigt "Einfach Mensch! Deutschland grenzenlos erleben!" am Freitag, 3. September 2021, um 11.40 Uhr in Erstausstrahlung. Ein Film von Susanne Seidl, Sven Class und Steffi Springer.Mit einem barrierefreien Hausboot ist Bettina Schmidt mit ihrem Ehemann auf der Kleinen Müritz unterwegs und schärft als blinde Frau bei einer geführten Kräutertour ihre Sinne. Am Bodensee erlebt Monoskifahrerin Anna-Lena Forster barrierefreies Segeln. Und auf den Wasserkanälen des Spreewaldes entdeckt René Parnack mit einem Kahn seine Heimat neu. Der Handbike-Fahrer beweist, dass bei guter Planung auch das Reisen mit dem Rollstuhl in dieses Biosphärenreservat möglich ist.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einfachmenschWeitere Informationen zum 3sat-Programm: pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5005126