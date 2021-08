DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen warten auf Powell-Rede

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter nur wenig verändert zeigen sich Europas Börsen am Freitagnachmittag. Der Markt wartet gespannt auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole um 16.00 Uhr MESZ. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 15.809 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,2 Prozent zu auf 4.176 Punkte. Anleger erhoffen sich von Powell Hinweise über das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank. Zuletzt hatten sich drei Fed-Sprecher "falkenhaft" geäußert. Entsprechend vorsichtig geht es an den Börsen im Vorfeld zu. Auch die US-Daten wie zu den Persönlichen Einkommen gaben keine relevanten Indikationen.

"Tapering"-Ankündigung wohl erst im September

Allerdings gehen nach Einschätzung der Commerzbank nur noch wenige davon aus, dass Powell seine Rede dazu nutzen wird, Neues und damit Marktrelevantes zum Thema Rückführung der US-Anleihekäufe zu verkünden. Der Präsident der Fed von Dallas, Robert Kaplan, pocht derweil unverändert darauf, einen Plan für den Beginn des "Tapering", also die Reduzierung der Anleihe-Ankäufe, im September anzukündigen.

Nach dem Kursrutsch vom Vortag geben DWS nur noch 0,6 Prozent ab. Die UBS hat die Aktie auf "Buy" belassen. Der Vermögensverwalter hatte am Vorabend zu den Kreiseberichten Stellung bezogen. Ein Sprecher der DWS sagte, dass das Unternehmen zu dem Jahresbericht stehe und dass eine Untersuchung durch eine Drittfirma keine Substanz an den Behauptungen der früheren Chefin der Abteilung für Nachhaltigkeit der DWS, Desiree Fixler, gefunden habe. Am Markt ist man sich einig, dass es keine allgemein definierten Standards für ESG-Anlagen gibt.

Unter Druck stehen die Aktien von Just Eat Takeaway (-6,8%) in London. Das Geschäft des Lieferdienstes läuft ohne Kritikpunkte rund, jedoch belastet hier der wahrscheinliche bevorstehende Rauswurf aus dem prestigeträchtigen FTSE-100-Index. Händler kritisieren "veraltete nationale Richtlinien" des Indexbetreibers, denn Just Eat verlieren den Platz, weil sie nun als niederländisches und nicht als britisches Unternehmen eingestuft werden.

Die Fashionette-Aktie ist noch kein Jahr an der Börse gelistet, da liefert das Unternehmen bereits eine Gewinnwarnung. Die Aktien brechen um 24 Prozent ein. Während das Geschäftsmodell ein Gewinner der aktuellen Zeit sein sollte, kämpft das Unternehmen mit hausgemachten Problemen.

Auch für die Aktie von Fabasoft geht es nach enttäuschenden Quartalszahlen um 12,3 Prozent nach unten. Nach einem bereits verhaltenen Vorquartal lesen sich die Zahlen nicht besser, heißt es. Die EBITDA-Marge sei bei niedrigeren Umsätzen gefallen.

Die Halbjahreszahlen des italienischen Modeunternehmens Brunello Cucinelli (+1,5%) stufen die Analysten von Jefferies als "solide" ein. Sie befänden sich "insgesamt im Einklang mit den Zielen und Prognosen". Brunello Cucinelli sei weitaus besser in der Lage, die Entwicklungen in China zu managen als andere, daher sei auch die Bewertung gerechtfertigt.

CTS in Verhandlungen mit France Billet

CTS Eventim legen um 1,9 Prozent zu. Positiv wirkt sich die Meldung aus, dass sich das Unternehmen mit France Billet in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen befindet. Eventim erwartet aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.176,39 +0,2% 6,52 +17,6% Stoxx-50 3.617,84 +0,2% 5,95 +16,4% DAX 15.809,26 +0,1% 15,64 +15,2% MDAX 35.974,62 +0,1% 20,00 +16,8% TecDAX 3.897,86 +0,3% 12,94 +21,3% SDAX 17.029,81 +0,2% 35,60 +15,3% FTSE 7.131,09 +0,1% 6,11 +10,3% CAC 6.660,31 -0,1% -5,72 +20,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,41 0 +0,17 US-Zehnjahresrendite 1,34 -0,01 +0,43 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1742 -0,1% 1,1764 1,1760 -3,9% EUR/JPY 129,42 +0,0% 129,37 129,37 +2,6% EUR/CHF 1,0791 +0,0% 1,0781 1,0791 -0,2% EUR/GBP 0,8566 -0,2% 0,8587 0,8571 -4,1% USD/JPY 110,23 +0,2% 109,98 110,01 +6,7% GBP/USD 1,3710 +0,1% 1,3700 1,3721 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4826 -0,0% 6,4813 6,4796 -0,3% Bitcoin BTC/USD 47.249,26 -0,0% 47.085,51 46.944,51 +62,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,77 67,42 +2,0% 1,35 +43,2% Brent/ICE 72,25 71,07 +1,7% 1,18 +41,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.789,94 1.792,43 -0,1% -2,49 -5,7% Silber (Spot) 23,38 23,58 -0,8% -0,19 -11,4% Platin (Spot) 993,35 982,85 +1,1% +10,50 -7,2% Kupfer-Future 4,28 4,25 +0,7% +0,03 +21,2% ===

