Meerbusch (ots) - Die DigiComm GmbH hat mit Wirkung zum 1. August 2021 Jörg Brunk zum Geschäftsführer bestellt. Er übernimmt die Unternehmensleitung von Carl von Campe, der sich als aktiver Gesellschafter aus den operativen Aufgaben zurückzieht. Mit der Bestellung des ausgewiesenen IT- und Digitalisierungsexperten forciert das Unternehmen seine Ausrichtung als Wegbereiter intelligenter Zukunftstechnologien in der Industrie und Energiewirtschaft.Durch seine Stationen bei Siemens, EMC, Getronics und der ITZ - einer Tochter der Bechtle-Gruppe - bringt Jörg Brunk neben seinen technischen und kaufmännischen Leitungskompetenzen fast 30 Jahre Erfahrung in IT- und Digitalisierungsprojekten in die DigiComm ein. Als alleiniger Geschäftsführer übernimmt der leidenschaftliche Kletterer das Seilende von Carl von Campe, um DigiComm weiter in die Zukunft zu führen. Diese wird bestimmt von den Zukunftsthemen Digitalisierung und Automatisierung, für die das Meerbuscher Unternehmen Fernwirk-Kommunikationslösungen liefert.Carl von Campe, der diese Ausrichtung der DigiComm in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich eingeleitet hatte, zieht sich aus der operativ-kaufmännischen Geschäftsführung zurück. Er wird jedoch als aktiver Gesellschafter der Firmen DigiComm und TeMeno die strategische Ausrichtung auch in Zukunft mitprägen.Theo Bongartz, der seit fast 35 Jahren als Gründungsgesellschafter die technische Leitung innehatte, wird sich ebenfalls sukzessive zurückziehen und dem Technik-Team künftig als Projektleiter zur Verfügung stehen.Über DigiCommDie Meerbuscher DigiComm GmbH ist seit 1987 Hersteller und Systemhaus im Bereich der Fernwirk-Kommunikationstechnik. Kunden sind Kommunen, Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, Wasserverbände sowie Industrieunternehmen, Ingenieurbüros, Planer und lokale Netzbetreiber. Die Produkte und Lösungen von DigiComm schützen kritische Infrastrukturen und ermöglichen die sichere Datenübertragung über Kupfer, Glasfaser oder Funk und lassen sich hochgradig individualisieren. Sie bilden unter anderem die Basis für die Digitalisierung der Energiewende und Automatisierungskonzepte der Industrie 4.0.