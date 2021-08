Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Samstag, 18. September 2021, 20.15 UhrDer Quiz-Champion - Das Spenden-SpecialModeration: Johannes B. Kerner"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich mit einer Spezial-Ausgabe zurück. In einer Verbindung aus Quiz und Spendensendung setzen sich Promis für die Deutsche Krebshilfe ein.In Gesprächen und Einspielern wird die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe vorgestellt. Johannes B. Kerner begrüßt verschiedene Gäste im Studio und würdigt besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und der Forschung.Die gesamte Sendung über erwartet ein prominent besetztes Panel im Studio die Anrufe der Zuschauer*innen, die zugunsten der Deutschen Krebshilfe spenden möchten.Während die Anrufe eingehen, wird wie gewohnt gequizzt: Expert*innen wie Franziska van Almsick, Michael "Bully" Herbig, Ulrich Wickert und Axel Milberg stellen in unterhaltsamen und spannenden Quizrunden drei Prominente auf die harte Probe.Es spielen Tim Mälzer, Barbara Wussow und Jürgen von der Lippe. Diese müssen versuchen, sich gegen die Expert*innen durchzusetzen, um neuer "Promi-Quiz-Champion" zu werden. Am Ende erspielt der siegreiche Prominente eine weitere Summe für die Deutsche Krebshilfe.Mittwoch, 22. September 2021, 20.15 UhrDie große "Terra X"-ShowKräfte der NaturModeration: Johannes B. Kerner"Die große 'Terra X'-Show" mit Johannes B. Kerner geht in die nächste Runde. Dieses Mal mit dem Thema "Kräfte der Natur", über die man nur staunen kann.Mit den "Terra X"-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens geht Johannes B. Kerner den Naturgewalten auf den Grund, die unsere Erde geformt haben und unser Leben bestimmen.In Einspielfilmen stellen unter anderen Michael Kessler, Franziska van Almsick und Mai Thi Nguyen-Kim Phänomene wie Blitze, Gravitation und Gletscher vor.Im Studio treten vier prominente Gäste, Malaika Mihambo, Christoph Maria Herbst, Andrea Sawatzki und Devid Striesow, in einem spannenden und unterhaltsamen Wissensduell gegeneinander an, um den Gewinn von 20 000 Euro für einen guten Zweck zu spenden.Eine weitere "Terra X"-Show wird am Mittwoch, 29. September 2021, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Mittwoch, 29. September 2021, 20.15 UhrDie große "Terra X"-ShowLegenden der WeltModeration: Johannes B. Kerner"Die große 'Terra X'-Show" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Im Mittelpunkt der diesmaligen Ausgabe stehen die "Legenden der Welt".Ob tapfere Krieger, geheimnisvolle Ungeheuer oder ein sagenumwobener Fluss: Die Welt ist voller Legenden. Dietmar Bär erklärt den Zuschauern, warum der Rhein Deutschlands Schicksalsfluss ist.Sonja Zietlow räumt mit Vorurteilen um den "bösen Wolf" auf, und Collien Ulmen-Fernandes erzählt von der traurigen Liebesgeschichte rund um eines der berühmtesten Bauwerke der Welt: den Tadsch Mahal.Gastgeber Johannes B. Kerner begrüßt mit Dunja Hayali, Hans Sigl, Laura Wontorra und Atze Schröder vier prominente Gäste im Studio, die sich ein spannendes Wissensduell liefern um Themen wie den Orientexpress, das Trojanische Pferd oder die legendären Samurai. Wieder mit geballtem Wissen dabei: die "Terra X"-Experten Dirk Steffens und Harald Lesch.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5005130