Alfen hat am Freitag seine Zahlen für das zweite Quartal 2021 präsentiert. Das niederländische Unternehmen verzeichnete in diesem Zeitraum einen Umsatzanstieg von 33 Prozent und konnte gleichzeitig die Rentabilität steigern. Die Alfen-Aktie verliert zur Stunde trotzdem mehr als vier Prozent an der Heimatbörse. Der Umsatz von Alfen belief sich laut Unternehmensangaben im zweiten Quartal 2021 auf 61,5 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatten umsatzseitig lediglich 46,2 Millionen Euro zu Buche gestanden. ...

