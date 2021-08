Die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh ist zum Ende der Woche unter Druck geraten. Aus charttechnischer Sicht kam das jedoch nicht unerwartet. Noch zuletzt sprintete der Wert infolge guter Quartalszahlen auf ein neues Rekordhoch. So sollten Anleger sich jetzt nach dem Kursrutscher verhalten.Letzte Woche war es so weit. Der HelloFresh-Aktie glückte das Break. Während eines starken Kurssprungs nach oben knackte der Wert die Hürde am bisherigen Rekordhoch bei 89,10 Euro. Zudem kreuzte auch der ...

