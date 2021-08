Rodenbach (ots) - Ob Banken, (Börsen)-Makler, Vermögensverwaltungen oder - beratungen - der Markt und die Auswahl an Finanzdienstleistern ist groß. Anleger sollten bei der Entscheidung für einen professionellen Partner an ihrer Seite vor allem auf Transparenz und Integrität achten. Einige Institutionen sind sowohl für die Verwahrung des Vermögens auf den Konten ihrer Kunden als auch für die Entscheidungen hinsichtlich der Transaktionen zuständig. Das kann, wie etwa im Fall des US-amerikanischen Finanz- und Börsenmaklers Bernie Madoff, im Zweifel Anlagebetrug möglich machen. Die Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments setzt auf erstklassigen, transparenten Kundenservice und erklärt, worauf es bei einer vertrauensvollen Vermögensverwaltung ankommt.Diese Fragen sollten Anleger stellenBei einer Vermögensverwaltung durch Banken sollten Anleger besonderen Wert auf die Bezahl-, Honorar- und Provisionsstruktur legen. Im Fokus des standardisierten Privatkundengeschäfts, dem sogenannten Retail Banking, steht in vielen Fällen die erzielte Provision bzw. Marge pro Kunde. Bankberater wählen bei der Portfoliozusammensetzung häufig Fonds von Vertriebspartnern oder aus dem eigenen Fondsbestand - und vernachlässigen dabei möglicherweise die individuellen Investmentziele des Anlegers. Bei der Wahl der Vermögensverwaltung sollte deshalb besonderes Augenmerk auf hinreichende Expertise in den Bereichen Research und Service gelegt werden. Auch laufende Gebühren und Vermittlungsprovisionen können sich zu unerwarteten Kostenpunkten entwickeln: Bei einer Vermögensverwaltung durch Banken können etwa weitere Depotbanken oder Fondsmanager in die Arbeit involviert sein und somit vom Portfolioerfolg profitieren.Anleger sollten deshalb folgende Strukturen prüfen bzw. bei ihrem Finanzberater erfragen:- Wie wird der Finanzdienstleister bezahlt? Besteht hier eine Arbeit auf Honorarbasis?- Welche Provisionen werden gezahlt? Entstehen Handels- oder Verkaufsprovisionen?- Gibt es erfolgsabhängige oder Verwaltungsgebühren?- Muss mit Transaktionskosten gerechnet werden?Auch die Entscheidungsstruktur der Vermögensverwaltung spielt eine wichtige Rolle: Anleger sollten vorab prüfen und sich sicher sein, wer über das Portfolio entscheiden und Transaktionen tätigen darf. Verwahrt die Vermögensverwaltung die Finanzen nicht selbst, sondern hat dies an ein weiteres Finanzinstitut ausgelagert, kann das im Hinblick auf Transparenz und potenzielle Interessenkonflikte durchaus von Vorteil sein. Die Verwahrung durch eine separate Institution sorgt für eine zusätzliche Ebene an Transparenz hinsichtlich der Berichterstattung - so kann etwa Anlagebetrug entgegengewirkt werden. Als Anleger sollten Sie in jedem Fall alle an Ihrer Vermögensverwahrung und -verwaltung beteiligten Parteien kennen.Grüner Fisher Investments steht für Transparenz und persönlichen KundenserviceDie Entscheidung für eine Vermögensverwaltung ist für Anleger mit einem hohen Maß an Vertrauen verbunden - ein professioneller Experte, in dessen Hände die eigenen Finanzen gelegt werden, ist nicht leicht zu finden und die Entscheidung will wohl überlegt sein. Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften zählen zu den weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltungen und sind sich der Verantwortung für das Vermögen ihrer Kunden durchaus bewusst: Auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung legt das Unternehmen besonderen Wert auf eine individuelle Betreuung und direkten, proaktiven Kundenservice. "Eine transparente und offene Kommunikation zwischen Investmentberater und Kunden sollte in der Vermögensverwaltung stets eine übergeordnete Rolle spielen. Anpassungen im Portfolio - sei es aufgrund der persönlichen Situation oder aktueller Marktentwicklungen - werden den Kunden stets zeitnah kommuniziert und sind Teil eines laufenden Gesprächs über die Portfoliostrategie", so Torsten Reidel, Geschäftsführer von Grüner Fisher Investments. Eine regelmäßige Berichterstattung über alle relevanten Entwicklungen sei ebenfalls selbstverständlich in der Kundenbetreuung. Dank ihres einzigartigen Service unterstützt die Vermögensverwaltung ihre Kunden beim Erreichen ihrer langfristigen Finanzziele und hebt sich so von vielen Wettbewerbern ab.Über Grüner Fisher Investments:Grüner Fisher Investments (GFI) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit eigenem Ermessensspielraum, die vorwiegend vermögende Privatpersonen und Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Grüner Fisher Investments ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und ist ein durch die BaFin lizensiertes und beaufsichtigtes Institut. GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019), als Top-Arbeitgeber im Mittelstand (2019) von Focus und als "Great Place to Work" (2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet. Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Fisher Investments in den USA, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Zum 31.03.2021 verwaltete Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften ein Vermögen von über 143 Mrd. EUR - über 93 Mrd. EUR für nordamerikanische Privatanleger, 34 Mrd. EUR für institutionelle Anleger, 14 Mrd. EUR für europäische Privatanleger und 1 Mrd. EUR für die Altersvorsorge kleiner und mittlerer Unternehmen in den USA. Fisher Investments unterhält vier Hauptgeschäftsgruppen: US Private Client, Institutional, Private Client International und 401(k) Solutions, die einen globalen Kundenstamm bedienen. Der Gründer und Executive Chairman von Fisher Investments, Ken Fisher, schrieb von 1984 bis 2016 die Forbes-Kolumne "Portfolio Strategy" und ist damit der am längsten ununterbrochene Kolumnist in der Geschichte der Zeitschrift. In den letzten Jahren erschienen Ken Fishers Kolumnen durchgängig in den wichtigsten Medien in fast allen westeuropäischen Ländern, einschließlich Focus Money in Deutschland, sowie in wichtigen asiatischen Ländern, und damit in mehr Ländern und mit mehr Umfang als jeder andere Kolumnist in der Geschichte. Fisher ist außerdem Autor von 11 Büchern, darunter vier New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Investieren.Weitere Informationen über die Grüner Fisher Investments GmbH finden Sie unter: www.gruener-fisher.de/.DisclaimerSämtliche Veröffentlichungen in unserem Namen dienen ausschließlich zur Information und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung (Anlageberatung) noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Insbesondere handelt es sich dabei nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten. Einschätzungen, Meinungen und Bewertungen reflektieren ausschließlich die Auffassung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt der Erstellung. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung eines Produkts erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Die in unseren Publikationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Einschätzungen und Sichtweisen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.Pressekontakt:Grüner Fisher Investments GmbHSportstrasse 2 aD-67688 RodenbachTel.: +49 6374 9911 - 0E-Mail: info@gruener-fisher.dewww.gruener-fisher.deOriginal-Content von: Grüner Fisher Investments GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143311/5005166