Steinbach (Taunus) (ots) - Die Firma KRONE GMBH, Steinbach weist darauf hin, dass es in dem nachfolgend genannten Produktja! Forellenfilets ohne Haut, wacholdergeräuchert, aufgetaut, 125 g, Verbrauchsdatum 21.08.2021 mit der Lot.-Nr. 0121290703A, in einer einzelnen Probe, deren Analyseergebnis erst jetzt vorliegt, einen Nachweis von Listeria monocytogenes gegeben hat. Alle weiteren Proben derselben Charge waren ohne Nachweis und damit einwandfrei. Auch ist das Verbrauchsdatum des Artikels bereits seit dem 21.08.2021 abgelaufen, so dass das Produkt bereits seit knapp einer Woche nicht mehr im Handel erhältlich ist und für den Fall, dass noch einzelne Packungen beim Verbraucher lagern sollten, wird von deren Verzehr dringend abgeraten.Diese Information erfolgt höchst vorsorglich aus Gründen des Verbraucherschutzes.Eine Listerien-Erkrankung äußert sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem - die derartige Produkte allerdings aufgrund allgemeiner Vorsorgeempfehlungen ohnehin nicht verzehren sollten - können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden. Personen, die dieses Lebensmittel mit Verbrauchsdatum 21.8.2021,Lot.-Nr. 0121290703A gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen. Schwangere, die dieses Lebensmittel gegessen haben, sollten sich auch ohne Symptome in ärztliche Behandlung begeben und sich beraten lassen. Für andere Personen ohne Symptome ist dies nicht sinnvoll.Wichtig: Produkte mit anderen Verbrauchsdaten sind nicht betroffen. Alle aktuell im Handel befindlichen "ja! Forellenfilets" sind von einwandfreier Qualität!Pressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: info@krone-gmbh.com oder +49 6171 635 229Original-Content von: KRONE GMBH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158262/5005163