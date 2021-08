"Wir sind ein Familienunternehmen mit Börsennotiz", sagt Ulf Holländer, CEO von MPC Capital, gleich zu Beginn seiner Präsentation auf dem Hamburger Investorentag (HIT) am 26. August 2021. Tatsächlich sitzen bei dem Asset-Manager für Schiffe, Erneuerbare Energien und Immobilien im Wesentlichen die Hamburger MPC Group um die Kaufmannsfamilie Schroeder sowie - zu einem deutlich kleineren Teil ... The post MPC Capital: Eine große Nummer appeared first on Boersengefluester.

