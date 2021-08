Die lange erwartete Rede von Jerome Powell auf dem (virtuellen) Notenbanker-Treffen von Jackson Hole in Schlagzeilen (und mit Kommentaren): FMW-Kurzfazit: Powell will Tapering noch dieses Jahr starten, gibt aber keinen genauen Zeitpunkt dafür an. Vermutlich wird daher - wenn am nächsten Freitag die US-Arbeitsmarktdaten ordentlich ausfallen - auf der September-Sitzung des FOMC der genaue Plan ...

