Der Krypto-Markt zieht zum Wochenausklang wieder an. Alle der Top-5-Coins notieren am heutigen Freitag im Plus. Die Lage bei Ethereum ist momentan besonders spannend, da eine Kombination aus mehrere technischen Faktoren zusammenkommt. Das müssen Anleger jetzt wissen.Der Kursverlauf bei der Nummer 2 nach Marktkapitalisierung erfreut die Anleger in den vergangen fünf Wochen. Vom Mehrmonatstief bei 1.700 verteuerte sich der Preis für einen Ether um 88 Prozent.Seit Mitte August pendelt der Preis nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...