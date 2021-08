Das Warten hat ein Ende. Die US-Notenbank plant, den Stimulus bzw. die Anleihekaufprogramme bereits in diesem Jahr zurückzufahren. Während seiner Rede in Jackson Hole ließ Fed-Präsident Powell endlich die Katze aus dem Sack und sagte, dass es angebracht sein könnte, noch in diesem Jahr mit dem Tapering zu beginnen. Allerdings machte Powell in einer sehr bedachten und für die Finanzmärkte wohligen Art und Weise auch deutlich, dass das Tapering kein direktes Signal für eine Zinserhöhung sei. Somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...