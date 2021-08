Cham (ots) - Die Konzertreihe mit der intimen 360° Atmosphäre musste letztes Jahr eine Zwangspause einlegen. Diesen Herbst feiert sie ein fulminantes Comeback mit einem reinen Schweizer Line-Up am Start. Ergänzt wird das Ensemble durch ein Gesangstalent, welches von SEAT zusammen mit Radio Energy gesucht wurde und dabei die Gelegenheit erhält, sich vor einem grösseren Publikum zu präsentieren.Die SEAT Music Session ist zurück und bringt ihre intime Club 360° Atmosphäre wieder in zahlreiche Schweizer Konzertsäle. Dieses Jahr werden nationale Top-Music-Acts ein Feuerwerk an unvergesslichen Momenten auf die 360° Bühne zaubern. Die Zuschauer erleben die hochkarätigen Stars solo, im Duett oder auch als All-Star-Performance. Jedes Konzert ist anders.Bei der diesjährigen Ausgabe der SEAT Music Session darf sich das Publikum auf eine zusätzliches Highlight freuen: SEAT und Radio Energy haben mit Ricardo Rodrigues ein Gesangstalent gecastet, welches sich gegen rund 160 Mitbewerber*Innen durchgesetzt hat und eine ideale Bühne erhält, um in der Musikszene Fuss zu fassen.Phil Dankner Art & Musical Director der SEAT Music Session meint dazu: "Ich war sehr überrascht von der hohen Qualität der eingereichten Bewerbungen. Es war nicht einfach, eine Entscheidung zu fällen. Mit Ricardo Rodrigues haben wir sicher ein Talent gefunden, das den Auftritt auf einer grossen Bühne verdient hat. Wir werden ihm nun die Gelegenheit bieten, vor einem grösseren Publikum zu singen und sich im Musik-Business zu vernetzen". Phil Dankner kann es kaum erwarten, im Oktober mit dem stimmigen Line-Up auf Tour zu gehen.Auch Nicolas Hobi, Head of Marketing von SEAT Schweiz freut sich, dass die SEAT Music Session wieder an den Start geht und sagt zu ihrem Engagement: "Musik ist bei SEAT ein wichtiges Thema, darum unterstützen wir die Schweizer Musikbranche. Im Februar waren wir Partner von der Solidaritätsaktion "Ghost Festival". Die SEAT Music Session bleibt jedoch eines unserer grössten Projekte. Wir sind stolz darauf, die Schweizer Musikszene wieder um ein besonderes Highlight bereichern zu dürfen und gleichzeitig einem neuen Talent eine Bühne zu bieten, um erste Schritte im Musik-Business zu machen. "Das Line-Up in Kürze:Joya Marleen: Mit gerade Mal 17 Jahren erreichte die aus St. Gallen stammende Joya Marleen mit ihrer ersten Single "Nightmare" den ersten Platz der Schweiz Airplay Charts als erste Schweizer Musikerin.Lucky Wüthrich: Seine musikalischen Wurzeln liegen im Blues mit starken Einflüssen aus Soul, Funk und Jazz. Der 25-jährige Thuner ist bei Philipp Fankhausers Label Funk House Productions unter Vertrag und bringt im Dezember 2021 sein erstes Album heraus.Andryy: Der Winterthurer Multiinstrumentalist verfügt über haufenweises Talent und trumpft mit seinem frischen Mundart-Pop. Mit "Julia" veröffentlichte er seine erste neue Single seit über einem Jahr.Emilia Anastazja: Die Basler Singer-Songwriterin macht Musik zwischen Pop, Soul und R'n'B. Bekannt wurde sie 2016 dank ihres Gesangs auf dem Electronic-Track "Unconditional" des Basler Produzenten Audio Dope.Damian Lynn: "Memories" hiess Damian Lynn's Hitsingle, mit er 2015 in der Schweiz durchstartete. Im selben Jahr war der vielversprechendste Musiker der Schweiz bereits im Line-Up der SEAT Music Session und konnte das Publikum in seinen Bann ziehen.Ricardo Rodrigues: Konnte sich im Gesangstalent-Casting von Radio Energy und SEAT gegen rund 160 Mitbewerber*innen durchsetzen- Er beherrscht das gehauchte Falsett bis zum kraftvollen Shoutout und wenn er singt, dann hat dies eine einmalige Klasse.Hinreissend ehrlich und seidenweich schmeichlerisch - eine grosse Stimme mit internationalem Potential.Phil Dankner: der bekannte Künstler, Sänger und Songwriter, orchestriert das Ganze als Art & Musical Director und führt als charmanter Gastgeber am Piano durch den Abend.SEAT Music Session BandIn der SEAT Music Session Band spielen folgende Musiker. Drums: Roberto Carella / Bass: Mo Meyer / Gitarre: Franky le Cunff / Saxophon: Mark Hauser / Keys und Co-Musical Director: Marvin TrummerTourdaten:26.10.21 Zug, Chollerhalle27.10.21 Basel, Volkshaus28.10.21 Zürich, X-TRA29.10.21 Zürich, X-TRA30.10.21 St. Gallen, Einstein ausverkauft31.10.21 St. Gallen, Einstein ausverkauft02.11.21 Luzern, Schweizerhof03.11.21 Luzern, Schweizerhof04.11.21 Thun, Kultur- & Kongresszentrum05.11.21 Aarau, Kultur- & Kongresshaus06.11.21 Aarau, Kultur- & Kongresshaus ausverkauftBereits gebuchte Tickets für die abgesagte Tour 2020 behalten deren Gültigkeit für das Verschiebedatum im Jahr 2021. Alle Tickets werden am Eingang elektronisch erfasst. Der Veranstalter und ticketcorner.ch lehnen jede Haftung für Tickets ab, welche nicht über den offiziellen Verkaufskanal (ticketcorner.ch) erworben wurden.Wichtige Information:Der Zutritt zum jeweiligen Veranstaltungsort erfordert zusätzlich zum Ticket das Vorlegen eines gültigen Covid-Zertifikats inkl. Amtlichen Ausweis.Weitere Informationen: www.seatmusicsession.ch (https://seatmusicsession.ch/)Bestellung Tickets: www.ticketcorner.chPressekontakt:AMAG Import AGKarin HuberPR Manager SEATTelefon: +41 56 463 98 08E-Mail: karin.huber@amag.chwww.seatpress.chOriginal-Content von: SEAT / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014156/100876561