PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Vor allem nach positiv aufgenommenen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell ging es etwas nach oben. Bei seinen Aussagen zu einer baldigen Rückführung der konjunkturstützenden Anleihenkäufe der Fed blieb dieser unkonkret und spielte so den Aktienanlegern in die Karten.

Der tschechische PX schloss mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 1282,33 Punkten. Bei den Anlegern besonders beliebt waren die Aktien des Stromerzeugers CEZ , die 1,1 Prozent gewannen. Größere Abgaben gab es hingegen bei den Aktien von Erste Group . Die Titel des aus Österreich stammenden Finanzhauses verloren 1,1 Prozent.

Etwas deutlicher nach oben ging es in Budapest. Der ungarische Bux -Index stieg um 0,85 Prozent auf 51 068,80 Punkte. Die größten Gewinner unter den Schwergewichten waren die Titel der OTP Bank mit einem Anstieg um 2,1 Prozent. Mit 1,4 Prozent auf der Verliererseite standen hingegen die Anteile von Gedeon Richter.

In Warschau stieg der Wig-20 um 0,62 Prozent auf 2323,77 Punkte, während der breiter gefasste Wig um 0,46 Prozent auf 69 774,86 Zähler zulegte. Gefragt waren Aktien des Bergwerkskonzerns KGHM, die 2,20 Prozent zulegten. Im Bankenbereich schlossen die Aktien von Santander Polska und PKO 1,7 respektive 1,0 Prozent höher.

Deutliche Gewinne gab es in Moskau. Der russische RTS-Index legte um 1,80 Prozent auf 1664,25 Zähler zu./mik/fpr/APA/tih/he

CZ0005112300, AT0000652011, HU0000061726, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375