NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und haben so ihre bisherigen deutlichen Wochengewinne ausgebaut. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,56 US-Dollar. Das waren 1,49 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,42 Dollar auf 68,86 Dollar.

Im Laufe der Woche haben die beiden bedeutendsten Ölsorten der Welt um jeweils mehr als sechs Dollar zugelegt. Die starken Verluste der Vorwoche wurden mehr als wettgemacht. Die jüngsten Kursgewinne begründete Commerzbank-Experte Carsten Fritsch mit einem Tropensturm, der Kurs auf die Öleinrichtungen am Golf von Mexiko nimmt. Mehrere Ölunternehmen hätten begonnen, ihre Plattformen zu evakuieren und die Produktion zu unterbrechen.

Zudem stützte der schwächerer Dollar die Ölpreise. Da Erdöl in der amerikanischen Währung gehandelt wird, steigert ein fallender Dollar das Interesse aus Ländern außerhalb des Dollarraums. Die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, belastete den Dollar am Nachmittag zusätzlich./jsl/he