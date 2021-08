DJ MÄRKTE USA/Aktienkurse profitieren von vagem Taper-Signal

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Positiv kommt das Taper-Signal von US-Notenbankchef Jerome Powell am US-Aktienmarkt an. In der mit Spannung erwarteten Rede beim virtuellen Notenbankertreffen in Jackson Hole bestätigte Powell zwar sich abzeichnende Pläne, dass das Tapering, also das Zurückfahren der Anleihekäufe von derzeit 120 Milliarden Dollar monatlich, noch in diesem Jahr beginnen könnte; er merkte aber auch an, dass der Start womöglich noch Monate auf sich warten lassen werde und dass die Pandemie eine Gefahr für den Aufschwung bleibe.

Insgesamt werden die Aussagen als leicht taubenhaft interpretiert, abzulesen an der freundlichen Tendenz am Aktienmarkt zur Mittagszeit nach einem lediglich gut behaupteten Start und auch am schwächeren Dollar. Der Dow-Jones-Index liegt 0,6 Prozent im Plus bei 35.426 Punkten, S&P-500 und die Nasdaq-Indizes steigen etwas stärker und markieren damit neue Rekordhochs. Dem Dow fehlen dazu noch rund 200 Punkte oder ein halbes Prozent.

Die vorbörslich veröffentlichten Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben für Juli gehen unter, sie waren aber ohnehin im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, insbesondere im Hinblick auf mögliche inflationäre Impulse. Ebenfalls in etwa im Rahmen der Erwartung bewegte sich der Rückgang der Stimmung der US-Verbraucher im August gegenüber Juli, den die Uni Michigan ermittelt.

Dollar wertet ab - Renditen fallen

Eine starke Reaktion auf die Powell-Aussagen zeigt der US-Dollar. Der Dollar-Index liegt 0,3 Prozent im Minus. Dazu trägt bei, dass Powell die Entkoppelung von Tapering und Zinsen betont habe. Niedrigen Anleihekäufen müssen also nicht zwangsläufig bald auch steigende Zinsen folgen, die für den Dollar sprechen würden.

Entsprechend geben die Renditen am Anleihemarkt nach. Die Zehnjahresrendite sinkt um knapp 4 Basispunkte auf 1,32 Prozent. Davon und vom schwächeren Dollar profitiert wiederum das Gold, das sich um 21 Dollar verteuert auf 1.814 Dollar je Feinunze.

Auch den Ölpreisen (+2,1%) verleihen die taubenhaften Aussagen Rückenwind, weil sie Bedenken vor nachfragedeämpfenden geldpolitischen Maßnahmen dämpfen. Preistreibend wirkt laut Marktteilnehmern aber auch, dass Ölförderer damit begännen, die Produktion im Golf von Mexiko wegen eines möglichen Hurrikans herunterzufahren.

HP-Chipprobleme mit Kursminus quittiert

Am Aktienmarkt rangieren Aktien aus dem Energiesektor mit den steigenden Ölpreisen an der Spitze, der S&P-500-Branchenindex liegt 3 Prozent im Plus.

Bei den Einzelwerten verbilligen sich Dell um 4,6 Prozent, obwohl das Unternehmen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen übertraf. Allerdings kann der Computerhersteller die hohe Nachfrage nicht befriedigen. Hinzu kommt, dass bei VMWare (-8,8%) das Wachstum des Cloud-Geschäfts enttäuscht. VMWare befindet sich derzeit noch mehrheitlich im Besitz von Dell, die die Tochter aber abspalten will.

Ähnliche Probleme wie Dell hat der Druckerhersteller HP (-2,5%). Wegen des knappen Chip-Angebots verfehlte der Umsatz im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen, während der Gewinn überzeugte.

Gap machen einen Satz um 3,5 Prozent nach oben, befeuert von besser als erwarteten Umsätzen und einer Ausblickerhöhung des Textileinzelhändlers. Marvell Technology (-3,3%) leiden dagegen darunter, dass der Anbieter von Dateninfrastruktur-Ausrüstung im zweiten Quartal den Verlust ausgeweitet hat zum Vorjahr. Eine Ausblickerhöhung treibt den Kurs des Softwareexperten Workday um 10,3 Prozent nach oben.

Für die Peloton-Aktie geht es um 7,4 Prozent nach unten. Der Hersteller von Fitnessgeräten rechnet mit einem schwächeren Wachstum im kommenden Jahr.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.426,33 +0,6% 213,21 +15,8% S&P-500 4.505,11 +0,8% 35,11 +19,9% Nasdaq-Comp. 15.106,69 +1,1% 160,88 +17,2% Nasdaq-100 15.409,03 +0,9% 130,51 +19,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 -1,5 0,23 10,2 5 Jahre 0,80 -4,1 0,85 44,4 7 Jahre 1,10 -2,9 1,13 45,2 10 Jahre 1,32 -4,0 1,36 39,8 30 Jahre 1,93 -2,1 1,95 28,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1792 +0,3% 1,1764 1,1760 -3,5% EUR/JPY 129,54 +0,1% 129,37 129,37 +2,7% EUR/CHF 1,0753 -0,3% 1,0781 1,0791 -0,5% EUR/GBP 0,8564 -0,2% 0,8587 0,8571 -4,1% USD/JPY 109,85 -0,2% 109,98 110,01 +6,4% GBP/USD 1,3768 +0,5% 1,3700 1,3721 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4623 -0,3% 6,4813 6,4796 -0,6% Bitcoin BTC/USD 48.096,76 +1,8% 47.085,51 46.944,51 +65,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,71 67,42 +1,9% 1,29 +43,1% Brent/ICE 72,45 71,07 +1,9% 1,38 +42,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.814,38 1.792,43 +1,2% +21,95 -4,4% Silber (Spot) 23,99 23,58 +1,8% +0,41 -9,1% Platin (Spot) 1.010,38 982,85 +2,8% +27,53 -5,6% Kupfer-Future 4,31 4,25 +1,4% +0,06 +22,1% ===

