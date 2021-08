Elektromobilität wird in Zukunft in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielen - und damit auch an den Börsen. Es gibt von den Autobauern bis hin zu den Batteriezellen-Herstellern jede Menge Konzerne, die den Hype für sich nutzen können.Auch das 80-Prozent-Depot soll heute nicht zu kurz kommen. Ecolab steht im Fokus und an der Börse seit Jahren für satte Gewinnzuwächse.Folgende Aktien werden im Video thematisiert: Fastned (WKN: A2PMA5), Compleo (WKN: A2QDNX), Heidelberger Druck (WKN: 731400), ...

