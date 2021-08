DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Fed-Chef Powell: Tapering könnte dieses Jahr beginnen

US-Notenbankchef Jerome Powell hat den sich abzeichnenden Plan der Zentralbank bekräftigt, noch in diesem Jahr mit dem Tapering zu beginnen. Zugleich erläuterte er ausführlicher, warum er erwartet, dass der jüngste Inflationsanstieg im Laufe der Zeit nachlassen wird. Powells Äußerungen ließen nicht erkennen, wann der Prozess wahrscheinlich beginnen wird, was darauf hindeutet, dass das Tapering wahrscheinlich nicht vor der nächsten Sitzung Anfang November stattfinden wird.

Fed-Notenbanker Harker will Tapering "eher früher als später"

Der Präsident der Philadelphia-Fed, Patrick Harker, will die Ankäufe von Wertpapieren "eher früher als später" auslaufen lassen. In einem Interview mit CNBC sagte Harker, er glaube nicht, dass die monatlichen Ankäufe im Wert von 120 Milliarden Dollar "im Moment viel bewirken". Die Wirtschaft werde durch Angebotsprobleme gebremst, die durch niedrigere Zinssätze nicht gelöst werden könnten.

Fed-Notenbanker Bostic: Jobdaten entscheiden über Tapering

Die US-Wirtschaft ist nach Ansicht von Raphael Bostic, Präsident der Atlanta-Fed, "sehr nahe dran" an den wesentlichen Fortschritten, die erforderlich sind, um mit der Reduzierung des Kaufprogramms zu beginnen, aber "vieles hängt davon ab, was in den nächsten Monaten passiert". In einem Interview auf CNBC sagte Bostic, er konzentriere sich auf die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Wenn der Beschäftigungszuwachs in dem Tempo anhalte, wie er im Frühsommer zu beobachten war, dann seien die Voraussetzungen für substanzielle Fortschritte erfüllt.

Stimmung der US-Verbraucher im August stark eingetrübt

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August stark eingetrübt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 70,3 von 81,2 Ende Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 71,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 70,2.

Konsum der US-Haushalte wächst im Juli nur verhalten

Die US-Konsumausgaben sind im Juli nur leicht gestiegen, obwohl die Einkommen kräftiger anzogen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus in dieser Höhe gerechnet. Das gedämpfte Ausgabenwachstum deutet darauf hin, dass der Aufschwung unter der Unsicherheit der Delta-Variante an Schwung verloren hat. Für Juni wurde ein revidiertes Plus von 1,1 Prozent (vorläufig: 1,0 Prozent) genannt.

Bundesregierung prüft 3G-Regel für Bahn und Inlandsflüge

Die Bundesregierung prüft die Anwendung der sogenannten 3G-Regel auch in der Bahn und in Flugzeugen. Dann könnten künftig nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Fernzüge oder Inlandsflüge nutzen. "Wir haben sehr stark steigende Fallzahlen, und deswegen ist es richtig zu prüfen, was helfen kann, diesen Anstieg der Fallzahlen zu dämpfen und möglichst zu stoppen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Bundesregierung prüft, ob diese 3G-Regeln in Fernzügen angewendet werden können."

Österreichs Ex-Vizekanzler Strache zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt

Österreichs früherer Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist von einem Wiener Gericht wegen Bestechlichkeit schuldig gesprochen worden. Strache wurde in einem infolge seiner Ibiza-Affäre zutage getretenen Korruptionsfall zu einer 15-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, wie Richterin Claudia Moravec-Loidolt verkündete. Der frühere Parteichef der rechtspopulistischen FPÖ nahm demnach gegen Parteispenden und private Vergünstigungen zugunsten einer Privatklinik Einfluss auf ein Gesetz.

Polen errichtet Stacheldrahtzaun an Grenze zu Belarus

Polnische Soldaten haben an der Grenze zu Belarus mit dem Bau eines Stacheldrahtzauns begonnen. Die 2,50 Meter hohe Barriere soll Flüchtlinge davon abhalten, in das EU-Land zu gelangen. Im Konflikt zwischen der Europäischen Union und dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko überquerten in den vergangenen Monaten vermehrt Flüchtlinge von Belarus aus die Grenzen nach Lettland, Litauen und Polen.

UNO rechnet mit halber Million weiterer afghanischer Flüchtlinge bis Jahresende

Nach der Machtübernahme der Taliban rechnen die Vereinten Nationen allein bis Jahresende mit bis zu einer halben Million weiterer afghanischer Flüchtlinge. "Wir bereiten uns auf etwa 500.000 neue Flüchtlinge in der Region vor", sagte die stellvertretende UN-Flüchtlingskommissarin Kelly Clements vor Reportern. Bislang sei jedoch noch keine massive Fluchtbewegung zu verzeichnen.

