New York (ots/PRNewswire) - Spotlight eröffnet Künstlern aller Genres den Zugang zu Millionen neuer Fans über die weltweit führende digitale Plattform zum Lernen und Musizieren.Jason Mraz für Yousician Spotlight, ab 27. August exklusiv auf Yousician zu finden.Yousician präsentiert Spotlight, seine erste In-App-Künstlerpartnerschafts-Kursreihe, die jüngste Investition der Marke nach dem Abschluss einer Serie B-Finanzierungsrunde über 28 Millionen US-Dollar. In den Spotlight-Kursen werden Künstler aus einer Vielzahl von Genres vorgestellt, teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Marken. Jeder Kurs ist auf den Musikstil und die Persönlichkeit des Künstlers zugeschnitten, mit einem konstanten Thema: Künstler und Fans zusammenzubringen, um gemeinsam zu lernen und zu musizieren.Der erste Kurs startet mit Jason Mraz, zweifacher Grammy-Preisträger und Songwriters Hall of Fame Honoree. Seine Fähigkeit, selbst die komplexesten Gitarren- und Ukulelenparts einfach zu gestalten, macht Mraz zum perfekten Künstler für den Auftakt dieser innovativen Reihe.Im Rahmen von Spotlight wird Mraz komplette Song-Performances zeigen, Tipps und Tricks zum Spielen geben, über seinen musikalischen Weg und den Prozess des Komponierens sprechen und offen über seine Lern- und Auftrittserfahrung sprechen. Mraz wird die Nutzer dazu inspirieren, zu lernen, zu üben und zu spielen, während sie auf ihrer musikalischen Reise motiviert bleiben. Außerdem bietet er personalisierte Tutorials für einige seiner bekanntesten Songs, darunter "I'm Yours" - einer der meistgespielten Songs auf der Plattform -, "93 Million Miles" und "I Won't Give Up"."Ich arbeite mit Yousician zusammen, weil ich hoffe, dass jeder in jedem Alter das Gefühl hat, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Lernen ist", so Mraz. "Yousician macht es so einfach zu lernen und zu spielen. Es ist, als hätte man einen Freund, der einen persönlich auf seiner musikalischen Reise begleitet."Im Rahmen von Spotlight wird Yousician im Oktober auch Juanes & Duolingo vorstellen, gefolgt von einer Partnerschaft mit Metallica Anfang 2022. Der Kurs von Juanes, der in Zusammenarbeit mit der führenden Sprachlern-App Duolingo durchgeführt wird, konzentriert sich darauf, mit Hilfe von Musikinstrumenten und verschiedenen Sprachen zu lernen, "Musik zu sprechen". Der Spotlight-Kurs von Metallica bietet einen einzigartigen Einblick in ihren Songwriting-Prozess, einschließlich Tutorials, die den Nutzern zeigen, wie sie ihre meistgesuchten Songs spielen können - direkt von der Band. Dies ist ein Novum auf dem Bildungs- und Unterhaltungsmarkt: Keine andere Plattform bietet interaktive Kursangebote von Künstlern mit einem sofortigen strukturierten Weg für die Nutzer zum Lernen, Üben und Spielen."Unsere Nutzer haben uns immer wieder gesagt, wie sehr sie es lieben, die Songs ihrer Lieblingskünstler zu spielen. Wir haben Spotlight ins Leben gerufen, um ihnen einen noch nie dagewesenen Einblick in ihre Lieblingssongs zu geben, direkt von den Künstlern selbst", so Hadley Spanier, Head of Brand Marketing and Artist Relations bei Yousician. Unsere künstlerischen Partner sind von dieser neuen Möglichkeit, mit den Fans in Kontakt zu treten, begeistert, und wir wissen, dass unsere Nutzer diesen neuen, praktischen Ansatz lieben werden. Wir sind gespannt auf die Zukunft mit Spotlight."Als Anreiz, sich Jason Mraz im Spotlight anzuschließen, können die Nutzer über diesen speziellen Link ein Rabattangebot von 25 % für Premium+- und Family-Plan-Abonnements einlösen. Im September verschenkt Mraz außerdem signierte Ukulelen an 5 glückliche Nutzer, die seinen Spotlight-Kurs absolviert haben.