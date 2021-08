The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.08.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2021



ISIN Name

AU0000047128 CASHWERKZ LTD

CA0085051096 AGRA VENTURES LTD.

CA3020461073 EXFO INC. SV

DE0007239402 SIMONA AG O.N.

US00810B1052 AERPIO PHARMAC. DL-,0001

US15671L1098 CERECOR INC. DL-,001

US4945771099 KINDRED BIOSCIENC.DL-0001

US8712371033 SYKES ENTERPRISES DL-,01

VGG527531039 KISMET ACQUISIT. ONE

