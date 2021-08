Herndon Va (ots/PRNewswire) - Learning Tree International, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kompetenzentwicklung und -schulung und das Strategy Implementation Institute (SII) geben ihre exklusive Partnerschaft bekannt, um ein professionelles Programm zur Strategieemplementierung anzubieten, das multimodale Schulungen und Zertifizierungen umfasst. Dies ist der erste globale, gemischte Zertifizierungspfad zum Strategy Implementation Professional, der Projektleitern und Organisationen einen Strategieplan für eine erfolgreiche Umsetzung bietet.Die strategische Verbindung zwischen den maßgeschneiderten Lernlösungen von Learning Tree und der umfassenden Forschung und offiziellen Inhaltsentwicklung des Strategy Implementation Institute ermöglicht es der Unternehmensführung, die Unternehmenskultur und die Arbeitsleistung durch eine Zertifizierung zu verbessern - die erste globale Zertifizierung dieser Art, die in Partnerschaft mit APMG International vergeben wird.In vielen Organisationen scheitert die Strategieumsetzung an der mangelnden Ausrichtung und der ineffektiven Kommunikation, da die Beteiligten kein gemeinsames Ziel verfolgen. Wissenschaftliche Studien ergaben eine alarmierende Misserfolgsquote bei der Umsetzung, die im Durchschnitt bei fast 50 % liegt und sich im Zuge der Pandemie 2020 noch verschlimmert. [1]"Wir glauben, dass einer der Hauptgründe für den ständigen Rückgang der erfolgreichen Umsetzung darin liegt, dass Führungskräften beigebracht wird, wie man plant, aber nicht, wie man Pläne umsetzt", sagt Antonio Nieto-Rodriguez, Mitbegründer des Strategy Implementation Institute. "Diese Zertifizierung gibt Managern, Projektmanagern und agilen Experten die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um eine zielgerichtete Strategie zu planen und umzusetzen, um in unserer sich ständig verändernden digitalen Welt wettbewerbsfähig zu sein.""Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um eine Zertifizierung zu unterstützen, die Arbeitnehmern hilft, organisatorische Ideen in die Tat umzusetzen", sagte Alison Beadle, Programmdirektorin bei Learning Tree. "Wir haben einen On-Demand-Lernpfad mit sieben Modulen zum Selbststudium und einem zweitägigen Schulungskurs unter Anleitung zusammengestellt und stellen somit ein Programm zur Verfügung, das kein anderes Unternehmen anbieten kann.""Wir freuen uns sehr über diese exklusive globale Partnerschaft mit einzigartigen Inhalten, die gut positioniert sind, um durch erfolgreiche Strategieumsetzung Ergebnisse zu erzielen", so David Brown, CEO von Learning Tree. "Die Leitung des Instituts hat die Zukunft der Strategieumsetzung hervorragend prognostiziert. Jetzt gibt es nur noch eines zu tun: es in die Tat umsetzen."Für weitere Informationen über "Die Zukunft der Strategieumsetzung" finden Sie hier den Bericht.Über Learning Tree InternationalLearning Tree International ist ein vertrauenswürdiger, globaler Partner, der geschäftskritische IT-Schulungen und -Zertifizierungen sowie jene Kommunikationsfähigkeiten und Fähigkeiten zu kritischem Denken anbietet, die für die effektive Umsetzung wichtiger IT-Initiativen, Prozessverbesserungen und transformativer Geschäftslösungen erforderlich sind. Nahezu 3 Millionen IT- und Business-Profis auf der ganzen Welt haben ihre Fähigkeiten durch Learning Tree und seine fachkundigen Ausbilder verbessert, die unsere umfangreiche Bibliothek mit firmeneigenen und Partnerinhalten zum Leben erwecken. Der praxisorientierte Ansatz zur Entwicklung von Fähigkeiten von Learning Tree spiegelt die Art und Weise wider, wie heute gelernt wird und bietet eine größere Wirkung als eLearning oder Lernen im Klassenzimmer allein.Erfahren Sie mehr über das Strategy Implementation Certified Professional Blended Learning ProgramWeitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-888-THE-TREE (843-8733) oder unter www.LearningTree.comÜber das Strategy Implementation InstituteDas Strategy Implementation Institute bringt Menschen zusammen, die sich für die digitale und strategische Umsetzung begeistern. Es schafft eine globale Online-Gemeinschaft, in der Fachleute lernen, sich austauschen und weiterentwickeln können und verbessert auf diese Weise die Fähigkeiten und erhöht die Anerkennung von Umsetzungsexperten.Medienkontakte:Tricia Sacchetti Alison BeadleVice President, Worldwide Marketing ProgrammdirektorLearning Tree International Learning Tree International+1 703 925 5552 +44 20 7874 5045Tricia_Sacchetti@LearningTree.com Alison_Beadle@LearningTree.co.uk[1] 2015 Zeitschrift für Management und OrganisationVideo - https://www.youtube.com/watch?v=LBnVnMRRRsILogo - https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horizontal_Logo.jpgOriginal-Content von: Learning Tree International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134876/5005261