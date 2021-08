Nach einem fulminanten Wochenstart zündete am heutigen Freitag endgültig die Kursrakete bei der Aktie von Support.com. Seit Montag hat der Titel in der Spitze 545 Prozent zugelegt. Alleine heute hat er sich zwischenzeitlich verdreifacht. Das sind die Hintergründe der Kursexplosion.Nachdem die Support.com-Aktie bereits vorbörslich massiv zulegt und mit einer 96-prozentigen Gap geöffnet hatte, stieg sie zwischenzeitlich bis auf 59,69 Dollar. So hoch stand sie zuletzt 2001. Das Handelsvolumen stieg ...

