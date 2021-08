Unterföhring (ots) - Die Mission "Promi Big Brother" 2021 ist erfolgreich beendet: Melanie Müller wird von den Zuschauer:innen als letzte Bewohnerin aus dem Weltall zurück auf die Erde geschickt und gewinnt "Promi Big Brother" 2021. Mit 52,21 Prozent der Voting-Stimmen wählen die Zuschauer:innen Melanie Müller zur Siegerin. Sie gewinnt damit 100.000 Euro.Melanie Müller: "Ich glaube, Big Brother hat mir das zurückgegeben, was mir gefehlt hat: Nämlich ein kleines bisschen Menschlichkeit. Dankeschön, Big Brother!"Sehr gute 10,6 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen entscheiden sich am Freitagabend für das Finale von "Promi Big Brother".Mit Marktanteilen von bis zu 14,6 Prozent in der Prime Time und bis zu 16,8 Prozent in der Late Prime sorgt "Promi Big Brother" im August 2021 drei Wochen lang erneut für Bestwerte in SAT.1.Auch der Umzug von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zu SAT.1 zahlt sich aus: Die tägliche Nachlese mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel erreicht 2021 den bislang besten Wert in der Geschichte der Show mit herausragenden 15,2 Prozent Marktanteil (14-49 J.).Ergebnisse der Exits durch App-/Telefon-/SMS-Voting in der Finalwoche ("Wer soll im Weltall bleiben?")Freitag, 27. August 2021 (Finale)Melanie: 52,21 %, Uwe: 47,79 %Donnerstag, 26. August 2021 (Halbfinale)Exit 1: Melanie: 69,50 %, Ina: 30,50 %Exit 2: Uwe: 57,58 %, Marie: 42,42 %Mittwoch, 25. August 2021Exit 1: Marie: 45,76 %, Danny: 40,59 %, Eric: 13,65 %Exit 2: Uwe: 32,99 %, Melanie: 29,80 %, Ina: 16,48 %, Papis: 10,69 %, Daniela: 10,04 %Dienstag, 24. August 2021Marie: 58,13 %, Paco: 41,87 %Montag, 23. August 2021Uwe: 24,17 %, Danny: 17,48 %, Ina: 14,36 %, Paco: 13,06 %, Marie: 12,21 %, Daniela: 11,61 %, Jörg: 7,11 %Freitag, 20. August 2021Exit 1: Uwe: 63,92 %, Payton: 36,08 %Exit 2: Uwe: 45,11 %, Daniela: 23,78 %, Ina: 23,70 %, Gitta: 7,41 %Fotomaterial aus der Final-Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 28.08.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 od. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Producing & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5005367