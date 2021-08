"Buy now, pay later" (BNPL) ist aktuell einer der heißesten Trends im Payment-Sektor - und zwar nicht erst seit der milliardenschweren Übernahme des australischen Ratenzahl-Spezialisten Afterpay durch Square. Nun will auch E-Commerce-Gigant Amazon seinen US-Kunden BNPL-Optionen anbieten - und setzt dabei auf AKTIONÄR-Empfehlung Affirm. Im Rahmen der am Freitagabend bekanntgegebenen Partnerschaft können Amazon-Kunden in den USA ihre Einkäufe auf der E-Commerce-Plattformkünftig bequem in Raten bezahlen. ...

