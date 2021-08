Die abgelaufene Handelswoche war geprägt vom Warten auf Hinweise der US-Notenbank zu ihrer Geldpolitik. FED-Chef Powell gab dann am Freitagnachmittag in den Augen der Marktteilnehmer kurzfristig Entwarnung. Dies gab auch den Edelmetallen deutlich Schwung, wobei Palladium und Silber deutlich stärker zulegen konnten als Gold und Platin. Die charttechnische Gesamtlage hat sich damit verbessert, entscheidende Signale fehlen aber noch.Gold mit kleinem KaufsignalDie abgelaufene Handelswoche verlief überwiegend impulsarm, bis am Freitag Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...