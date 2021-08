Bad Dürkheim (ots) - Open-Air-Veranstaltung am 28. und 29. August / mit Mundstuhl, Friedemann Weise, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier, Abdelkarim u. a.SWR3 Programmchef Thomas Jung und SWR3 Comedychef Andreas Müller eröffneten heute (28. August 2021) kurz vor 15 Uhr das fünfte "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim. Thomas Jung betonte: "Es ist die erste größere SWR3 Veranstaltung seit eineinhalb Jahren. Und die findet statt in Bad Dürkheim". An die Zuschauer*innen gewandt fügte er hinzu: "Vielen Dank, dass auch Sie gesagt haben 'wir gehen dahin', 'wir wollen Kultur erleben', 'wir supporten die Comedians'". Bei der Veranstaltung, die aufgrund der Pandemie als "Spezial-Ausgabe" aufgelegt wird, wird es acht Open-Air-Shows geben. Am heutigen Samstag treten Sebastian Lehmann, Friedemann Weise, Rüdiger Hoffmann und Mundstuhl auf. Am Sonntag gibt es Shows mit Nikita Miller & Anne Vogd, Abdelkarim, Markus Krebs und Michael Mittermeier. Die Bühnenmoderation übernimmt SWR3 Morningshow-Moderator Kemal Goga.Acht Shows mit zehn KünstlernAm Festival-Wochenende treten die insgesamt zehn Künstler auf der Open-Air-Bühne im Kurpark Ost auf. Wer kein Ticket hat, kann die Auftritte der Künstler im Livestream auf www.SWR3.de anschauen. Im Radio berichtet SWR3 während des gesamten Wochenendes live aus Bad Dürkheim. Das SWR Fernsehen strahlt ab dem 12.10.2021 jeweils dienstags um 23:00 Uhr Best-ofs aus.Comedy ist fest im Programm verankertErfolgreiche Radio-Comedy prägt schon lange SWR3. Die Popwelle hat Serien wie "Feinkost Zipp", "Taxi Sharia", "Jogis Jungs" oder "Tuten Gag" hervorgebracht, die in der deutschen Radiolandschaft zum Kult geworden sind. Aus der Comedy-Schmiede im Südwesten stammen Stars wie Anke Engelke oder Andreas Müller. Er ist seit 2007 Comedy-Chef von SWR3 und entwickelt das Angebot. Das "SWR3 Comedy Festival" bietet seit April 2016 großen Stars und vielversprechenden Newcomern einen Treffpunkt. Das Festival findet in Bad Dürkheim statt und gibt einen Überblick über die aktuelle Comedy-Szene.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-comedy-festival-2021-Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5005469