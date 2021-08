DGAP-Ad-hoc: Encavis Finance B.V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Encavis Finance B.V.: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen Rotterdam (NL), 28. August 2021 - Die Encavis Finance B.V., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des im MDAX-notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV, die "Gesellschaft") hat zeitlich unbefristete und nachrangige Schuld-verschreibungen (ISIN DE000A19NPE8, nachstehend die "Schuldverschreibungen") mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft zunächst am 13. September 2017 sowie am 5. September 2019 im Gesamtnennbetrag von EUR 150,3 Millionen emittiert.



Der Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführung der Encavis Finance B.V. haben mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Encavis AG am heutigen Tag entschieden, von ihrem vertraglichen Recht auf vorzeitige Pflichtwandlung der Schuldverschreibungen Gebrauch zu machen.



Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 149,5 Millionen erfolgt zum zuletzt am 31. Mai 2021 verkündeten Wandlungspreis von EUR 7,0836. Jede Schuldverschreibung wird in die Anzahl Aktien der Gesellschaft gewandelt, die sich durch Division des Nennbetrags der zu wandelnden Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis errechnet. Die vorzeitige Pflichtwandlung erfolgt zum 4. Oktober 2021.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

