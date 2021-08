* Zinserhöhungen können nicht mehr verkraftet werden* Inflationäre Politik wird fortgesetzt* Deshalb sollten Sie Ihr Vermögen möglichst krisensicher investieren* Edelmetall- und Rohstoffaktien schützen Sie vor Geldentwertung* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Die Universität Lüneburg und ihr Star-Architekt

Liebe Leser,



alle Jahre wieder trifft sich im mondänen amerikanischen Urlaubsort Jackson Hole die sogenannte Elite des internationalen Zentralbankwesens. Am Freitag, den 27. August 2021 war es wieder so weit, aufgrund der Corona-Politik jedoch nur virtuell.



Nach außen dient diese Veranstaltung der geldpolitischen Propaganda, die es - man glaubt es kaum - sogar geschafft hat, Geldentwertung als wünschenswertes und dem Allgemeinwohl dienendes politisches Ziel zu verkaufen.



Nach innen ist der Zweck solcher Veranstaltungen natürlich das sich Kennenlernen, der Gedankenaustausch und insbesondere die Schaffung eines Zusammengehörigkeits- und Gruppengefühls. Man klopft sich gegenseitig auf die Schulter und bestärkt sich in der Wichtigkeit und Richtigkeit des eigenen Tuns.

